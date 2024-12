Champions, Mellstroy ha promesso 300mila euro per fomentare le invasioni di campo a Wembley

L’influencer (bielo)russo ha un folto numero di seguaci, ma anche una pessima fama, ha anche picchiato in diretta social una modella russa

Solo chi era allo stadio di Wembley sabato sera per la finale di Champions ha visto che ci sono stati tre ignoti invasori di campo durante i primi minuti di Real Madrid – Borussia Dortmund. Quello che nessuno sapeva è che le loro invasioni erano molto probabilmente coordinate, ha scriverlo oggi è Repubblica. I tre hanno sfoggiato una maglietta con una scritta palesemente comune: “Mellstroy”. Perché? E che cosa significa?

Mellstroy, vero nome Andrey Burim, è un influencer (bielo)russo, ha 25 anni e lo scorso 29 febbraio ha lanciato la sfida in un video su Telegram: «Se invaderete il campo durante la finale di Londra con nome e logo Mellstroy sulla maglia, riceverete 30 milioni di rubli». Ossia circa 300mila euro.

Non è dato sapere se la ricompensa arriverà, ma quello che è certo è che per la prima volta abbiamo assistito a una invasione coordinata su un campo di calcio con ricca “taglia”. Restano però alcuni interrogativi legati alla figura dell’influenzar russo che ha sì molti seguaci, ma che si è più volte dimostrato essere un personaggio poco raccomandabile

Un’invasione solo per divertimento e soldi, oppure dietro c’è anche una potenziale azione di “propaganda e sabotaggio” di matrice russa, proprio pochi secondi dopo che sugli schermi di Wembley era stata proiettata la parola “peace”, pace, con il suo equivalente in cirillico?

Mellstroy ha più volte postato video e immagini che inneggiavano alla violenza

In alcune circostanze, Mellstroy ha superato ogni limite, tanto che YouTube ha infine deciso di chiudergli il canale da 680mila iscritti e quasi 33 milioni di visualizzazioni. Come ricorda il Daily Mail, nel 2020 Burim ha addirittura picchiato in diretta una modella russa, Alena Efremova, prendendola per la testa e scaraventarla contro un tavolo. Dopo l’aggressione, nella diretta video si era visto la donna perdere sangue dalla bocca, e con altre ferite sul volto. Per questo, nel 2021 Mellstroy è stato giudicato colpevole di “percosse” da un tribunale russo e condannato a sei mesi di servizi sociali.

Pagherà per aver aizzato i tifosi a trasgredire le regole?

Non è chiaro se Mellstroy pagherà anche per le accuse di aver “ispirato” gli invasori di Wembley sabato sera. In ogni caso, che vergogna.

