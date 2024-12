Conte ha posto il veto sulla cessione di Di Lorenzo, Anguissa e Kvara (Corsera)

Il tecnico leccese non è ancora arrivato, ma ha già in testa il suo Napoli: tutto ruota attorno dalla cessione di Osimhen

“Antonio Conte sarà annunciato tra domani e giovedì” conferma oggi il Corriere della Sera. E mentre si attende il suo arrivo a Napoli già si parla di quale saranno le mosse di mercato per il club con il nuovo allenatore.

Conte ha già in testa il suo Napoli: tutto ruota attorno dalla cessione di Osimhen, la clausola da 130 milioni sul cartellino del giocatore rappresenta una cassaforte da cui attingere (per ora nessuna offerta congrua). Dovbyk, Gimenez, Gyokeres e Lukaku sono gli attaccanti accostati al club. Il tecnico leccese può rinunciare a Osimhen, ma ha posto il veto sulla cessione di Kvara (corteggi a t i s s imo da l Psg) , Di Lorenzo (ha espresso la volontà di andar via) e Anguissa (lusingato dall’Arabia).

Difficilissimo che Osimhen sia il centravanti del Napoli di Conte

l valzer delle panchine europee non è ancora chiuso e siamo ovviamente solo agli inizi di giugno, ma è un dato che il Napoli non abbia ancora ricevuto nessuna offerta per Victor Osimhen, come sottolinea il Corriere dello Sport.

i costi legati alla clausola rescissoria da 130 milioni e al suo ingaggio da 10 milioni a stagione sembrano spaventare un po’, o comunque indurre a una riflessione i suoi corteggiatori. Tanto che finora il Napoli non ha ricevuto off erte tali da imbastire una trattativa concreta.

La domanda nasce quindi spontanea, e se alla fine Osi restasse? La risposta del Corsport è chiara

e se fosse Osi il centravanti del Napoli di Conte? Difficile, difficilissimo, facciamo anche di più. Ma l’allenatore non sarebbe mica dispiaciuto. Ci mancherebbe. E il popolo con lui.

