Napoli, Conte a Capodichino. Oggi l’incontro con De Laurentiis e la firma? (Radio Sportiva)

Antonio Conte è arrivato a Napoli. Diversi testimoni lo hanno incrociato all’aeroporto di Capodichino. Ieri è ritornato dalle vacanze anche il presidente De Laurentiis. Tutto lascia pensare che potrebbe esserci molto presto un incontro tra il presidente del Napoli e il tecnico designato a prendere le redini della panchina azzurra. L’allenatore salentino sarebbe atterrato a Napoli questa notte.

Una trattativa durata oltre due mesi, oggi l’arrivo in città e attesa per il comunicato ufficiale, ma ci siamo: Antonio #Conte è il nuovo allenatore del #Napoli. — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 3, 2024

Il vento a Napoli è cambiato: Conte e il club compatti nella gestione Kvara e Di Lorenzo (Gazzetta)

Il vento a Napoli è cambiato e pensare che Conte non è nemmeno stato annunciato. Club e allenatore, in attesa solo dell’annuncio ufficiale, si sono dimostrati compatti nella gestione dei casi Kvara e Di Lorenzo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Al mondo napoletano interessano il giusto: ciò che tutti aspettano è l’ufficialità. Che dovrebbe arrivare tra domani e mercoledì: intanto, Conte e la società si sono dimostrati subito compatti nella gestione dei casi Kvara e Di Lorenzo. È già cambiato il vento a Napoli e Antonio non è ancora stato annunciato: potenza di un palmares da top manager, che fa sognare i napoletani.

Veto sulla cessione di Di Lorenzo, Anguissa e Kvara (Corsera)

“Antonio Conte sarà annunciato tra domani e giovedì” conferma oggi il Corriere della Sera. E mentre si attende il suo arrivo a Napoli già si parla di quale saranno le mosse di mercato per il club con il nuovo allenatore.

Conte ha già in testa il suo Napoli: tutto ruota attorno dalla cessione di Osimhen, la clausola da 130 milioni sul cartellino del giocatore rappresenta una cassaforte da cui attingere (per ora nessuna offerta congrua). Dovbyk, Gimenez, Gyokeres e Lukaku sono gli attaccanti accostati al club. Il tecnico leccese può rinunciare a Osimhen, ma ha posto il veto sulla cessione di Kvara (corteggi a t i s s imo da l Psg) , Di Lorenzo (ha espresso la volontà di andar via) e Anguissa (lusingato dall’Arabia)

