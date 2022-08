Tudor viene subissato di fischi dai tifosi ma il suo Marsiglia vince 4-1 all’esordio in Ligue 1

Già qualche giorno fa La Provence riferì di rapporti tesi coi calciatori per i metodi d’allenamento. Ora l’ex tecnico del Verona viene contestato anche dal Velodrome, eppure vince

Polveriera Marsiglia. Già qualche giorno fa La Provence aveva raccontato di rapporti tesissimi tra alcuni giocatori e il nuovo allenatore, Igor Tudor. All’ex tecnico del Verona sono stati contestati i metodi usati in allenamento, ritenuti troppo rudi. «Ha un carattere impossibile», avrebbe riferito al giornale francese uno dei calciatori, tramite il suo entourage. Nello spogliatoio degli Olympiennes si richiedea. Tudor un approccio più pedagogico, meno urla.

Alla contestazione dei calciatori è seguita quella del tifo: al Velodrome l’ex secondo di Pirlo è stato fortemente fischiato dai tifosi dell’Om prima dell’esordio in campionato, contro il Reims. Una presa di posizione dello stadio. Che comunque non ha granché influenzato la squadra, se non positivamente, visto il 4-1 con cui gli uomini di Tudor hanno battuto gli avversari di giornata. In conferenza stampa, il tecnico ha dribblato la domanda sui fischi: «non l’ho sentiti», ha detto.