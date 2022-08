Marsiglia, i giocatori non sopportano i metodi di Tudor e chiedono un incontro al presidente Longoria 

Lo racconta La Provence. Diversi calciatori si lamentano del nuovo tecnico, ritengono che dovrebbe mostrare maggiore capacità relazionale

La stagione 2022-23 non è ancora iniziata e il Marsiglia è già una polveriera. La Provence racconta di rapporti tesissimi tra alcuni giocatori e il nuovo allenatore, Igor Tudor. Gli vengono contestati i modi usati in allenamento. Uno dei calciatori, tramite il suo entourage, fa sapere che in campo Tudor ha un carattere impossibile.

“Non esita ad urlargli contro appena li vede”.

Molti giocatori, riferisce il quotidiano, tra cui il capitano, Dimitri Payet, hanno chiesto di incontrare il presidente, Pablo Longoria, per discutere di questa pesante atmosfera e cercare di rasserenare il clima. Negli spogliatoi si ritiene che l’ex tecnico del Verona dovrebbe mostrare più capacità “pedagogica”. Non si sa ancora se Longoria cederà alla richiesta di un incontro, ma la situazione è davvero tesa, anche perché il Marsiglia viene dalla gestione paternalistica di Jorge Sampaoli. E Tudor è tutta un’altra cosa.