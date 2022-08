The Sun: Ronaldo isolato allo United, i compagni mal sopportano i suoi atteggiamenti da primadonna

Non trova ancora una risoluzione la complicata vicenda che riguarda Cristiano Ronaldo. Ed il fuoriclasse portoghese, che aveva manifestato oltre un mese fa la volontà di lasciare il Manchester United, è oramai di fatto un separato in casa. Ha evitato – finché ha potuto – di unirsi al gruppo. Poi è cominciata la Premier, e quindi ha fatto ritorno al centro di allenamento e ha cominciato (sebbene in ritardo) la preparazione. Nella prima partita, contro il Brighton, ten Hag l’ha lasciato in panchina, l’ha inserito solo nel secondo tempo. Lo United ha perso e ha imperversato, naturalmente, la polemica sull’utilizzo di Cr7 e sul rapporto col suo allenatore.

A rincarare la dose ci pensa The Sun. Il quotidiano inglese ha rivelato che, oltre alla mal sopportazione con l’allenatore, Ronaldo sarebbe un corpo estraneo anche nello spogliatoio. Alcune fonti interne al club avrebbero riferito al giornale che alcuni compagni siano arrivati a ritenere Cristiano un peso, che non ne possono più di certi atteggiamenti da primadonna e che sperano che la situazione venga chiarita quanto prima. I compagni – continua il The Sun – sperano in una sua partenza, fosse solo per evitare altre spaccature nello spogliatoio.