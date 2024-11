La Federcalcio spagnola “commissariata” dal governo. Rischia l’esclusione da Europei e coppe

Le reazioni di Ceferin e Infantino. I media spagnoli: “Decisione contraria agli statuti Uefa e Fifa, a rischio Europei, Champions ed EL”

La Federcalcio spagnola attraversa il momento più brutto della sua storia. I problemi sono iniziati con lo scandalo che ha coinvolto Rubiales, l’ex presidente della Rfef, e la calciatrice Jenni Hermoso. La crisi è proseguita anche dopo Rubiales con diversi scandali legati a lui e al nuovo presidente Pedro Rocha. Adesso il governo spagnolo ha deciso di intervenire in maniera diretta. Ha infatti in un certo senso commissariato la federazione. Lo scrive El Mundo che spiega:

“Il Governo, attraverso il Consiglio Superiore dello Sport, interverrà nella Federcalcio spagnola. Una cosa senza precedenti nella storia. Sarà creata una “commissione di supervisione, normalizzazione e rappresentanza” che supervisionerà ciò che accadrà nella Federcalcio nei prossimi mesi. Tuttavia, rinvia a martedì prossimo la decisione sulla sospensione provvisoria o meno di Pedro Rocha, nonostante il Tribunale Amministrativo dello Sport (Tad) abbia aperto un fascicolo contro di lui per cattiva condotta “molto grave”, e ciò abbia autorizzato il Csd a procedere provvisoriamente per rimuoverlo dall’incarico“.

Il governo spagnolo ha spiegato che l’intenzione è di “correggere la grave situazione che attraversa la Rfef e affinché l’entità possa iniziare una fase di rigenerazione in un clima di stabilità“.

La reazione di Fifa e Uefa al “commissariamento” della Federcalcio spagnola

Le massime istituzioni calcistiche hanno accolto con diffidenza la notizia. Infatti secondo quanto riporta Marca, sarebbero arrivati da Fifa e Uefa indiscrezioni circa la possibilità di escludere la nazionale e i club spagnoli dalle competizioni internazionali.

“A causa della piega degli eventi, la partecipazione della nazionale ai prossimi Europei e quella dei club alle competizioni europee della prossima stagione è in serio pericolo. La Uefa si è impegnata a ricordare le conseguenze che potrebbe avere un intervento chiaro e diretto del governo“.

Lo conferma anche As. “La Fifa ha seguito da vicino tutti i movimenti e ritiene, come annunciato in un comunicato concordato con la Uefa qualche giorno fa, che si debba trovare una soluzione urgente a quanto sta accadendo oggi in una delle sue federazioni più potenti“. “A Nyon ritengono che l’intervento del governo violi le leggi della Fifa e che questo caso non si molto diverso da altri accaduti anni fa in diverse federazioni”.

La Uefa ha già sanzionato la Russia escludendo i suoi club da tutte le competizioni europee. Potrebbe quindi fare lo stesso con i club spagnoli. “Europei, Champions, Europa League e Conference sarebbero in questo momento a rischio per la Spagna se fosse confermato che l’ingerenza politica va contro gli statuti Uefa e Fifa“

ilnapolista © riproduzione riservata