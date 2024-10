Facchinetti: «Quando Pippo Inzaghi venne a casa mia, mia moglie lo scambiò per l’elettricista»

Al Corsera: «Lo avevo invitato per un servizio sui tifosi famosi e lei lo accolse dicendo: “Ah, meno male è arrivato, allora il quadro elettrico è lì, veda che cosa riesce a fare”».

Roby Facchinetti, storico membro dei Pooh compie 80 anni e il Corriere della Sera gli dedica una lunga intervista:

Ottant’anni ma lei è in piena attività. Concerti con i Pooh «ritrovati», serate, libri. «Se un giorno mi sveglio senza niente da fare mi viene l’ansia, che ci posso fare?»

La leggenda narra che quando Patty Pravo vi «portò via» Riccardo Fogli…«Sia messo agli atti: io penso che Patty Pravo sia stata una delle pochissime italiane davvero “dive”. Mi ricordo bene quando lei stava con Riccardo e capitava di incrociarla in qualche città: pellicce, Rolls con vetri oscurati, camere d’albergo blindate. Una volta sotto al nostro hotel vedemmo una folla di trecento persone ed erano tutte lì per lei».

Facchinetti tifa Atalanta

Lei tifa Atalanta. «Naturalmente. E le racconto una cosa divertente. Quando a Bergamo arrivò Pippo Inzaghi, gli dissi di venire a casa mia per un servizio sui tifosi famosi. Pippo arrivò e entrò dalla taverna, dove c’era mia moglie Giovanna che aspettava l’elettricista. Non lo riconobbe e così lo accolse con un “Ah, meno male è arrivato, allora il quadro elettrico è lì, veda che cosa riesce a fare”».

Le sane radici bergamasche l’hanno protetta abbastanza dagli «eccessi» di una vita da star?

«Molto, pensi che io non fumo nemmeno le sigarette. Una volta però a New York ci regalarono un pacchetto di sigarette alla marijuana. Io e Dodi decidemmo di provare, sicuri che ci avrebbe fatto suonare da dio. Poi però salimmo sul palco e mentre gli altri intonavano il primo brano, io e Battaglia passammo subito al finale. Eravamo fattissimi! Inutile dire che quella per me fu la prima e ultima volta»

