Il Times: “Se Ten Hag deve imporre la sua filosofia allo United, Ronaldo deve andare via”

È una saga che non fa bene a nessuno. Il futuro è il nuovo allenatore, CR7 è il passato. Tra le possibili mete è citato anche il Napoli

Cristiano Ronaldo. Ancora lui. Figura diventata troppo ingombrante al Manchester United. La pensa così anche il Times che con Henry Winter scrive:

Erik ten Hag è il futuro del Manchester United. Cristiano Ronaldo è il passato. Questi dati di fatto devono essere determinanti nell’affrontare e conclude una saga che non aiuta nessuno in questo grande club. Se il compito di Ten Hag è di imporre la sua filosofia allo United, Ronaldo deve andar via.

Il Times ricorda che l’obiettivo di Ronaldo è rendere i suoi record in Champions fuori dalla portata di Messi.

Ten Hag esprime il desiderio che Ronaldo rimanga. Lo United insiste nel dire che il cinque volte vincitore Pallone d’Oro non è in vendita. I tifosi lo vogliono e ricordano i suoi 24 gol in 38 partite della scorsa stagione. (…) Ma ora l’Old Trafford deve concentrarsi su una nuova era, l’era di Ten Hag.

È meglio per tutti se Ronaldo lascia, a condizione che il club ottenga un pagamento per il cartellino.

Il Times scrive che non può continuare così a lungo, col giocatore che preme per andarsene e tutta la concentrazione dei media sull’argomento Ronaldo. Sono bastate una smorfia di Ronaldo nell’amichevole contro il Rayo Vallecano (ha giocato solo il primo tempo) e la sua decisione di lasciare lo stadio prima della fine del match, per monopolizzare le discussioni social.

Il Times scrive che il problema è la destinazione di Ronaldo. Tra i club citati c’è anche il Napoli con l’aggiunta “forse costa troppo”.

È ora di lasciarlo andare. Ten Hag deve essere il focus dello United, non Ronaldo. Mai lasciare che un evento secondario oscuri lo spettacolo principale.