The Independent: Ronaldo spinge per il prestito al Napoli, giocherebbe con Osimhen

Si pensa al prestito per un anno al Napoli, con lo United che paga una parte dello stipendio. Il trasferimento di Osimhen allo United sarebbe rinviato al prossimo anno

The Independent slega gli affari Ronaldo-Osimhen, nel senso che apre all’arrivo di Ronaldo al Napoli in prestito anche senza il trasferimento del nigeriano allo United.

Jorge Mendes sta tentando di tutto per trasferire Ronaldo in un club che giochi in Champions.

“Il prestito al Napoli o allo Sporting sono le poche opzioni rimaste”.

Nel fine settimana il super agente portoghese ha discusso con la dirigenza del Manchester United per cercare di “sbloccare” la situazione.

“Mendes è stato in contatto sia con il Napoli che con il primo club di Ronaldo, lo Sporting, negli ultimi giorni, poiché entrambi sembrano favorevoli a un accordo. Qualsiasi mossa sarebbe probabilmente un prestito per vedere il restante anno del contratto biennale di Ronaldo all’Old Trafford, con lo United che paga una parte dello stipendio”.

E’ invece improbabile che Osimhen si trasferisca allo United.

“Mentre il trasferimento dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen all’Old Trafford al momento è considerato improbabile per questa finestra di mercato. La firma del 23enne nazionale nigeriano, che ha segnato 18 gol in tutte le competizioni la scorsa stagione, richiederebbe un’offerta di oltre 100 milioni di sterline, con lo United già pronto a spendere una cifra simile per Antony dell’Ajax , e i colloqui si sono concentrati su come tale un accordo potrebbe essere più adatto al budget dell’estate 2023”.