Da Manchester: «Il Napoli vuole Ronaldo a titolo definitivo ma si accontenterebbe del prestito»

Samuel Luckhurst giornalista del Manchester Evening News: «Il Napoli sta premendo, Mendes ha offerto CR7 a Bayern, Chelsea e Atletico Madrid»

Ormai sembra proprio che siano rimasti Napoli e Chelsea nella corsa a Cristiano Ronaldo. Da Manchester su Twitter rimbalzano le dichiarazioni di Samuel Luckhurst giornalista che segue le vicende dello United per il Manchester Evening News.

Ha rilasciato le seguenti dichiarazioni rilanciate su Twitter:

Si ritiene che il Napoli stia puntando a un accordo permanente per Ronaldo, ma si accontenterebbe anche di una soluzione in prestito visto che manca poco alla fine del mercato. Allo United hanno capito che Jorge Mendes sta lavorando per un’uscita del portoghese nel finale di mercato.



E ancora: il Napoli sta premendo per ingaggiare Ronaldo prima della fine del mercato. Mendes ha provato a portare Ronaldo al Chelsea, al Bayern e all’Atletico Madrid.

