Ten Hag: «Ronaldo? Abbiamo bisogno di giocatori di qualità per essere competitivi»

Ten Hag, l’allenatore del Manchester United, si è espresso in favore della permanenza di Cristiano Ronaldo. In conferenza alla domanda su Ronaldo ha risposto: «Abbiamo bisogno di giocatori di qualità per essere competitivi in tutte le partite della stagione». Una risposta che va nella direzione della prosecuzione del rapporto.

Il calciomercato chiude domani sera alle 20. Alle 21 lo United sarà in campo in trasferta sul campo del Leicester.

Ten Hag’s statement, about Ronaldo staying, has no value. Nedved and Allegri also said similar things last year.

Anything can happen on deadline day.

🔵⏳👀#CristianoRonaldo𓃵 #CR7𓃵 #CFC #Chelsea #Napoli #BVB #BorussiaDortmund #AtleticoMadrid #OlympiqueMarseille #Transfers

— Pradosh Chandra Mitra (@truthserumCR7) August 31, 2022