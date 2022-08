Il Daily Mail: Ronaldo potrebbe andare al Napoli all’ultimo minuto del mercato

Non è detto che resti allo United. Vuole giocare la Champions. I Red Devils dovrebbero aver chiuso il mercato in entrata con Antony e Dubravka

Nella pagina del Daily Mail dedicata al calciomercato, il giornale inglese fa il punto sulla situazione di Cristiano Ronaldo.

La discussione sul futuro di Cristiano – si legge – ha tenuto banco per tutta l’estate al Manchester United: la superstar portoghese non ha mai fatto mistero di voler lasciare l’Old Trafford per un club che giocasse la Champions League, ma diverse squadre hanno nicchiato di fronte all’opportunità di ingaggiare il 37enne. Pare sempre più probabile una permanenza, ma c’è ancora la possibilità che Ronaldo vada al Napoli in extremis, in un affare dell’ultimo minuto.