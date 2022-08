Sconcerti: Paredes è un ottimo mediano, ma non uomo di rifinitura, non aiuterà la Juve a crescere

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la prestazione della Juventus contro la Roma, ieri. Allo Stadium non si è andati oltre il pareggio. La Juventus

Vlahovic è sempre solo in mezzo all’area: “diventa inutile mettere tanti cross se nella zona c’è solo lui”.

La Juve, “in sostanza, fa fatica a diventare squadra”.

Mancano alcuni tasselli importanti, come Pogba e anche Dybala.

“Manca quella qualità tanto cercata sul mercato che per adesso è fuori. Kostic è servito a tenere largo Mancini, mi sembra un lusso. Così non conta. Un’assenza voluta, quasi cercata da Allegri. La Juve costruisce poco, in attacco gioca solo sui secondi palloni. Crescerà, non con Paredes, che è un altro ottimo mediano, non uomo da rifinitura”.