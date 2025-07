Tra Real Madrid e arbitri spagnoli nessuna tregua, la tv del club non ha ancora eliminato i video polemici (Marca)

Il rapporto tra il collettivo arbitrale della Federcalcio spagnola e il Real Madrid è ormai agli antipodi, dati i video polemici trasmessi la scorsa stagione sulla Real Madrid Tv riguardanti i direttori di gara. I cambiamenti avvenuti nel Comitato Tecnico degli Arbitri potevano portare a una tregua, ma in realtà non sembra che sia così.

Ancora nessuna tregua tra Real Madrid e gli arbitri spagnoli

Marca scrive:

I video per il momento non sono stati rimossi dallo streaming della Real Madrid Tv. Vedremo tra un mese e mezzo. All’inizio del Mondiale per club, Florentino Perez e Rafael Louzán [presidente della Federcalcio, ndr.], nella partita tra Real Madrid e Al Hilal, non c’è stato molto dialogo tra i due presidenti. L’intermediario è stato José Ángel Sánchez. Il direttore generale è colui che è stato presente alle riunioni della commissione nel cambiamento arbitrale. Sebbene il dialogo sia ripreso negli ultimi mesi, a Valdebebas la fiducia nei confronti della Federazione non si è completamente coagulata. Credono e sostengono che si sarebbe potuto fare molto di più. Anche il gesto dell’associazione arbitrale, creata in parallelo con la Federazione, per studiare la denuncia sull’uso dei video dei blancos e la conseguente riapertura del fascicolo disciplinare da parte della Federazione, non aiuta una tregua o riavvicinamento. In questo momento, il collettivo arbitrale e il Real sono agli antipodi e i blancos parlano dell’arbitraggio del Mondiale per club come del modello da seguire; sono indipendenti e senza alcun pregiudizio nel loro modo di agire.