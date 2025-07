La Uefa distribuisce multe per il fair play finanziario: al Chelsea 31 milioni, Barcellona 15, Roma 3. Milan e Inter salvi

Non è bastata la cessione di Abraham per evitare la multa. La Roma è tra i club sanzionati per non essere rientrati nei parametri Uefa. Lo riporta Sky Sport: « L’organo di controllo finanziario dei club Uefa ha reso noti i dodici club che hanno violato le misure dei requisiti di sostenibilità finanziara. Tra questi, c’è anche la Roma che ha leggermente superato l’obiettivo intermedio stabilito per l’esercizio finanziario che si concluderà nel 2024. Nessuna sanzione , invece, per Inter e Milan , anche loro monitorate ma in grado di raggiungere tutti gli obiettivi».

Il tentativo in extremis non è bastato alla Roma:

Sul sito di Sky Sport: «La Roma entro il 30 giugno doveva realizzare una plusvalenza importante per poter rispettare i “paletti” del fair play finanziario. I giallorossi hanno tentato di entrarci cedendo Abraham al Besiktas, con un prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 13 più 2 di bonus. Dopo i controlli della Uefa, però, non è bastato, per poco. Per questo motivo la Roma è stata multata di 3 milioni di euro».

Gli altri club sanzionati:

Secondo quanto riporta l’emittente sportiva: «L’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa ha poi comunicato le sanzioni per gli altri undici club. 31 milioni di multa complessivi per il Chelsea e 11 per l’Aston Villa, per aver superato gli indici di sostenibilità finanziaria e costo della rosa, 15 per il Barcellona, 12,5 per il Lione, 300 mila per l’Hajduk Spalato e 75 mila euro per il Porto, tutte per quanto riguarda il criterio di sostenibilità finanziaria. 900 e 400 mila euro per Besiktase Panathinaikos, invece, per l’indice del costo della rosa, mentre 500 e 250 mila euro per Bodo/Glimt e Fk Sarajevo per incompleta o tardiva presentazione dei dati finanziari».