Il 10 luglio si deciderà il destino del Lione: per evitare la retrocessione servono quasi 200 milioni (L’Equipe)

L’Équipe rivela che l’Olympique Lione dovrà versare subito 100 milioni di euro e garantire altri 100 milioni dopo per non retrocedere.

Il 10 luglio sarà il giorno decisivo per l’Olympique Lione: la commissione d’appello della Fff (Federcalcio francese) valuterà il ricorso del club contro la retrocessione in Ligue 2 decisa dalla Dncg (Direction Nationale du Contrôle de Gestion).

Per restare in Ligue 1, il Lione dovrà versare oltre 100 milioni di euro immediatamente e fornire garanzie per almeno altri 100 milioni da usare durante la stagione. In totale, la società deve presentare un piano da oltre 200 milioni di euro, tra liquidità e garanzie, per convincere la commissione e salvare la categoria.

Al Lione servono oltre 200 milioni per evitare la retrocessione (L’Equipe)

Come rivelato da L’Équipe, “quel giorno il club vedrà il proprio caso riesaminato dalla commissione d’appello dell’organo di controllo finanziario della Federcalcio francese (Fff), dopo la decisione della Dncg del 24 giugno che confermava la retrocessione in Ligue 2 già decisa il 15 novembre.

Per avere successo, l’Ol dovrà presentare un dossier estremamente convincente, ma soprattutto garantire l’immissione di capitali molto consistenti. Secondo le informazioni del quotidiano francese, sarà necessario un versamento immediato di oltre 100 milioni di euro sui conti del club entro giovedì prossimo. Inoltre, serviranno ulteriori 100 milioni garantiti per far fronte alle obbligazioni finanziarie della stagione, attraverso una garanzia irrevocabile.

Non è obbligatorio che questi ultimi vengano versati subito, ma devono essere coperti tramite un impegno formale e immediatamente esigibile. In totale, dunque, la dirigenza del club – che non ha risposto alle richieste di commento – dovrà trovare oltre 200 milioni di euro: metà da versare subito, l’altra metà da garantire.”