Thomas Partey, Eìex centrocampista dell’Arsenal incriminato per stupro

Thomas Partey dovrà presentarsi in tribunale il 5 agosto. Il centrocampista ghanese è stato accusato di cinque casi di stupro su tre donne, che sarebbero avvenuti nel periodo dal 2021 al 2022. Lo riporta So Foot.

L’accusa:

So Foot riporta: «La Polizia Metropolitana di Londra ha annunciato questo venerdì in un comunicato che Thomas Partey è stato incriminato per cinque casi di stupro e un’aggressione sessuale commessi su tre donne tra il 2021 e il 2022, dopo la presentazione di un fascicolo probatorio da parte degli investigatori. «La nostra priorità resta fornire supporto alle donne che si sono fatte avanti», ha dichiarato il commissario Furphy, responsabile dell’indagine. «Chiediamo a chiunque sia coinvolto in questa vicenda, o disponga di informazioni, di contattare il nostro team.»

Il caso mediatico:

Il giornale francese scrive: «La vicenda aveva già suscitato una certa risonanza mediatica all’epoca. Uno striscione con la scritta “Fuori gli stupratori dal campo” era stato addirittura esposto durante una partita tra Crystal Palace e Arsenal, in riferimento alle accuse rivolte al giocatore ghanese.

Sebbene abbia continuato a giocare con la maglia dei Gunners da allora, il centrocampista 32enne è attualmente senza squadra: il suo contratto con l’Arsenal è scaduto martedì scorso. Dovrà comparire davanti al tribunale di Westminster il prossimo 5 agosto».

Le parole dell’avvocato difensore di Partey:

Un articolo del Sun riporta: «L’avvocato difensore Jenny Wiltshire ha dichiarato: «Thomas Partey nega tutte le accuse a suo carico. Ha collaborato pienamente con la polizia e con la procura (Cps) durante i tre anni di indagini. Ora accoglie con favore l’opportunità di poter finalmente ripulire il proprio nome. Considerato che è in corso un procedimento legale, il mio assistito non può rilasciare ulteriori dichiarazioni».

L’avvio delle indaigini:

Conclude il quotidiano britannico: «Un’indagine sul centrocampista difensivo è stata avviata nel febbraio 2022, dopo che gli agenti avevano ricevuto una prima denuncia per stupro. La Crown Prosecution Service ha dichiarato che l’incriminazione è arrivata dopo aver «esaminato attentamente un dossier probatorio completo». Partey è stato all’Emirates per cinque anni dopo essere stato acquistato nel 2020 dall’Atlético Madrid, con cui ha vinto l’Europa League. Ha rappresentato il suo Paese in tre Coppe d’Africa e ai Mondiali del 2022».