Sacchi premiato da Ceferin al sorteggio Champions: «Ha reinventato l’etica del lavoro di squadra»

Sarà Arrigo Sacchi ad essere premiato dal presidente Uefa Aleksander Ceferin durante il sorteggio Champions, in programma giovedì prossimo ad Istanbul all’Halic Congress Center. Si tratta di un riconoscimento istituito dalla Uefa nel 98, dedicato a risultati straordinari, eccellenza professionale e qualità umane esemplari. Sacchi sarà sul palco assieme ad Ancelotti, che con tutta probabilità vincerà il premio Miglior allenatore 2022 che gli è conteso da Guardiola e Klopp, che il Madrid ha battuto nella semifinale e nella finale dell’ultima Coppa Campioni.

I motivi del premio a Sacchi.

«Sacchi ha reinventato l’etica del lavoro di squadra, che trascendeva la pura armonia in campo. La perfetta sincronizzazione e una mentalità sempre vincente, indipendentemente dal fatto che la squadra giocasse in casa o fuori, facevano sembrare tutto quasi soprannaturale negli anni 80. Questa è esattamente la differenza tra eccellenza e grandezza. Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo Arrigo Sacchi. Il calcio può essere osservato in due epoche diverse: pre e post Sacchi. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sono oggi le basi di qualsiasi manuale del calcio, riprese da generazioni di allenatori che l’hanno seguito»