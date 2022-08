Ancelotti Klopp e Guardiola candidati al premio Allenatore dell’anno Uefa

Ancelotti è l’unico allenatore ad aver vinto quattro volte la Champions. Per i calciatori in lizza Benzema, Courtois (entrambi del Madrid) e De Bruyne

Sono Carlo Ancelotti, Josep Guardiola e Jürgen Klopp i tre finalisti al premio di Allenatore dell’Anno Uefa per il 2021/22. Il vincitore verrà annunciato – insieme ai vincitori dei premi di Calciatore dell’Anno, Calciatrice dell’Anno e Allenatore dell’Anno per il calcio femminile – durante la cerimonia del sorteggio per la fase a gironi 2022/23 della Champions League che si terrà giovedì 25 agosto a Istanbul.

Ancelotti quest’anno ha vinto – col Real Madrid – la quarta Champions della sua carriera di tecnico. È l’unico allenatore al mondo ad aver alzato quattro volte la Champions. Con il Real ha vinto anche la Liga, la Supercoppa spagnola e quella Europea l’altra sera contro l’Eintracht Francoforte.

Jurgen Klopp ha portato il suo Liverpool a un passo dalla vittoria in Premier e alla finale di Champions, ha vinto l’FA Cup e la Coppa di Lega. Guardiola col City ha vinto la sua quarta Premier in cinque stagioni mentre ancora una volta ha fallito l’appuntamento con la Champions.

Per il premio calciatore dell’anno i tre in lizza sono Benzema, Courtois (entrambi del Real Madrid) e De Bruyne.