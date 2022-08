Ronaldo: «Di Maria in campo vede cose che gli altri non vedono. Non gioca, inventa»

Il brasiliano alla Gazzetta: «A Madrid c’era chi andava allo stadio solo per vedere lui. Non gli daresti mai 34 anni, fisicamente sta ancora da dio».

Ronaldo, il brasiliano, non Cristiano il portoghese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del mercato e della Serie A. Parla anche della Juve, soprattutto a proposito di uno degli acquisti del club di Agnelli: Angel Di Maria.

«Eh, lui lo conosco bene: a Madrid c’era chi andava allo stadio solo per vedere lui. Non gli daresti mai 34 anni, fisicamente sta ancora da dio. E giocando vede cose che quasi tutti gli altri non vedono. Lui non gioca, inventa: soprattutto assist».