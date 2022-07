Sconcerti: Di Maria è il miglior giocatore del campionato, Pogba non può stupire né crescere

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il mercato della Juventus, in particolare gli acquisti di Di Maria e Pogba. Un usato sicuro, almeno per quanto riguarda il primo.

“Usato bene è un mercato puro, l’acquisto di un’ottima auto usata sperando che il chilometraggio sia quello corretto. Per quanto riguarda la Juve è da pensare sia così. Di Maria è forse il miglior giocatore del campionato. Gioca da tanto tempo ma non ha mai sbagliato stagione. Ha una semplicità diversa, cioè gioca come l’avversario raramente si aspetta. Non è un giocatore da campionato italiano, è come parlasse una sua lingua romanza dolce, sonora, orecchiabile, suadente. Di Maria per una stagione è l’esatta fotografia di un calcio bello e indeciso, in cui i programmi hanno fatto un passo indietro ma restano speranza. Orazio direbbe che è la rivincita del presente, probabilmente c’entra anche un po’ di povertà diffusa, ma il ragazzo merita l’eccezione. Personalmente non conto su particolari crescite di Pogba, non ha l’età né la predisposizione a stupire. Pogba è un giocatore realizzato nei suoi confini larghi. Non darà di più, ma è probabile possa dare quello che sa. Nel nostro campionato è più che sufficiente”.