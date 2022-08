Psg, Wanda Nara: «Sono l’unica che sa le cose. Icardi ha un contratto col Psg per altri due anni»

La luna di miele tra Icardi e il Psg vive un momento assai complicato. È di qualche giorno fa la notizia che Maurito è stato aggiunto al gruppo degli indésirables, cioè dei calciatori che si allenano a parte. Lui, è noto, non avrebbe problemi di fronte all’idea di restare. Non è della stessa idea Galtier, che anche ieri ha ribadito che l’argentino deve rilanciarsi da un’altra parte. Sulla quesitone è intervenuta la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, alla tv argentina. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Corriere dello Sport.

«Sono cose che capitano quando si cambia allenatore e il nuovo prende altre decisioni. Per questo esistono anche i cambi o i trasferimenti, può succedere ma ci sono tantissimi giocatori che si trovano in questa situazione in questo club e in altri club. Grazie per averlo chiesto e per aver chiesto a me che sono l’unica che sa le cose. Non come Flor de la V che parla senza sapere nulla»