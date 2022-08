L’Equipe: il Psg ha messo Icardi fra gli indésirables, i calciatori che si allenano a parte

Si tratta di un gruppo sempre più nutrito. Questa settimana ci è finito anche Ebimbe, promesso sposo del Francoforte. Per Maurito nessuna offerta importante

Il Psg ha fretta di trovare una sistemazione a Icardi. Maurito non rientra nei piani di Galtier, ha un contratto in scadenza nel 2024 ed uno stipendio molto importante e a parte qualche timida avance del Monza (un club ben al di sotto delle aspirazioni dell’argentino) non ha avuto offerte significative, almeno fino ad ora.

In realtà, Icardi non disdegnerebbe l’idea di restare, e a Parigi è stato anche molto criticato in questo senso. Il club però non vuole saperne ed anzi, ha optato per la linea dura, di cui si parla da settimane. È di oggi, dell’Equipe, la notizia che Icardi e Ebimbe sono stati aggiunti al gruppo degli indésirables, cioè dei calciatori che si allenano a parte. In qualche modo, sono fuori rosa. E se per il centrocampista – riferisce l’Equipe – c’è una trattativa ben avviata con l’Eintracht di Francoforte, l’attaccante ex Inter non ha in mano alcuna proposta credibile.