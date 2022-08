Pedullà: Simeone al Napoli entro 24-36 ore

La cessione di Petagna sblocca il valzer degli attaccanti, che coinvolge il Napoli e le prime due avversarie in campionato: il Verona e il Monza

La cessione di Petagna ha sbloccato il valzer degli attaccanti, che coinvolge il Napoli e le prime due avversarie in campionato: il Verona e il Monza. A sostituire il numero 37 del Napoli, che raggiungerà Galliani (suo grande estimatore) in Lombardia, a Napoli arriverà Giovanni Simeone dall’Hellas. È uno scenario chiaro oramai da qualche settimana, che ora va concretizzandosi. Il Cholito – riferisce Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia – sarà del Napoli nelle prossime 24 o 36 ore, potrebbe fare le visite mediche già domani. Sarà il vice Osimhen.

Settimana di accelerazione dunque per il mercato dei partenopei, con l’arrivo di Sirigu e Simeone e la trattativa, ancora in fase di stallo, per Raspadori. Potrebbe arrivare anche un altro portiere (Kepa o Navas) e resta da monitorare la situazione legata a Fabian Ruiz.