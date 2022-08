Di Marzio: Petagna va al Monza, è fatta. Prestito oneroso, operazione da 14 milioni di euro

Si è sbloccata la lunga trattativa tra gli azzurri e Galliani. Ora il Napoli può prendere un nuovo vice-Osimhen, con tutta probabilità Simeone

Si sblocca dopo settimane la cessione di Andrea Petagna al Monza. L’attaccante del Napoli andrà a giocare in Lombardia. Lo annuncia il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, che rivela le cifre dell’operazione. Agli azzurri andranno in totale 14 milioni di euro. Il prestito oneroso costerà alla squadra di Berlusconi e Galliani 2,5 milioni, a 10 milioni è fissato il riscatto, 1,5 di bonus.

Il Monza non si ferma sul mercato. Il nuovo colpo di Adriano Galliani in vista dell’esordio in Serie A è Andrea Petagna. L’attaccante classe 1995 si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 euro di milioni. #Calciomercato | @ACMonza, fatta per l’arrivo di #Petagna dal @sscnapoli 🔴⚪️https://t.co/BUORS2Gc8A — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 9, 2022

Ora il Napoli ha il via libera per chiudere per Simeone, che nella testa di Giuntoli ricoprirà il ruolo di vice Osimhen.