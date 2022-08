Bargiggia: il Sassuolo vuole 45 milioni per Raspadori. La trattativa è in una fase di stallo

Paolo Bargiggia arriva alla conclusione che il Sassuolo chiede 45 milioni per Raspadori e che la trattativa – se così vogliamo chiamarla – è molto complessa. Il Napolista lo scrisse il giorno dell’incontro: il 5 agosto. È questa la vera cifra chiesta dal club emiliano e perciò da allora la trattativa è di fatto ferma. Il Napoli – come ricordato dal Corriere dello Sport – offre 28 milioni più Ounas o al massimo 31 milioni.

Ecco cosa scrive Bargiggia sul suo sito:

Secondo quanto appreso in esclusiva da Paolo Bargiggia, si registra una brusca frenata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Il club emiliano per ora non abbassa le pretese e continua a chiedere 45 milioni di euro nonostante le pressioni del calciatore e degli agenti. La trattativa, al momento, è in una fase di stallo ma è ancora presto per dire che è saltata definitivamente.

Se il Sassuolo continua per la sua strada e non è, almeno per il momento, disposto ad andare incontro al Napoli anche Raspadori è fermo sulla propria idea di volere gli azzurri a tutti i costi. La situazione sta pesando e non poco sulla testa del ragazzo, che nella giornata di ieri contro il Modena in Coppa Italia è stato protagonista di una prestazione opaca. Il momentaneo 1-0 del Modena è nato proprio da un suo retropassaggio sbagliato. Poi per tutto il resto della gara non è riuscito ad essere protagonista né quando ha agito da prima punta né quando si è allargato sull’esterno. In generale movimenti poco fluidi con la sensazione lampante di essere già altrove, almeno con la testa.