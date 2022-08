Ndombele è più regista, con visione di gioco e verticalizzazioni rispetto ad Anguissa

Ndombele come Anguissa, potrebbe essere l’ultimo acquisto a sorpresa del Napoli di questa stagione arrivato allo scadere del mercato. Operazioni che, scrive la Gazzetta dello Sport, piacciono molto a Cristiano Giuntoli, ma non bisogna farsi trarre in inganno, i due calciatori non sono così uguali come sembra

Il centrocampista camerunese è stato una delle maggiori sorprese della passata stagione e il Napoli lo ha riscattato a 15 milioni, concludendo un ottimo affare. Il francese è diverso: più regista, con visione di gioco e verticalizzazioni, capace pure di inserirsi maggiormente in zona gol.

Ovvio che i due sono invece accomunati dal destino infausto in Premier League