Gazzetta: Ndombele guadagna 8 milioni, ingaggio impossibile per il Napoli

Il Napoli sembra aver improvvisamente accelerato sul mercato, dopo la chiusura di Simeone, ieri sono arrivate voci sull’affare Ndombele. L’accordo per il prestito con diritto di riscatto sarebbe stato trovato con il Totthenam e il calciatore sarebbe contento di poter tornare in Champions, ma ci sono ancora problemi come riporta oggi la Gazzetta dello Sport

Il nodo è l’ingaggio: il mediano di origini congolesi prende 8 milioni di euro netti, una cifra completamente fuori parametri per il club di De Laurentiis e qui dovrebbero intervenire gli Spurs per facilitare la trattativa. Pare che ci sia apertura anche in questo senso però ci sono diversi angoli da smussare.