Monza-Udinese, sei arresti tra i tifosi per rissa aggravata

Si tratta di tre ultras del Monza e tre dell’Udinese. Quattro sono agli arresti domiciliari, due indagati a piede libero

La Digos ha arrestato sei tifosi per tafferugli verificatisi a Monza, dopo la partita tra Monza e Udinese di venerdì scorso.

Al termine del match, vinto dai friulani, una ventina di ultras ospiti, a bordo di quattro minivan, hanno raggiunto una trentina di ultras del Monza in viale Sicilia e hanno scatenato una rissa. Le forze dell’ordine sono intervenute a sedarla. Grazie ai video, la Digos è risalita ai nomi dei responsabili, arrestati per rissa aggravata: si tratta di 3 ultrà monzesi e tre udinesi. Quattro dei sei sono agli arresti domiciliari, gli altri due sono indagati a piede libero.

La Questura indaga anche sull’aggressione di una famiglia friulana da parte di una trentina di ultras del Monza mentre era a cena in un ristorante cittadino. Anche in questo caso, la polizia è intervenuta grazie ad una segnalazione ed ora sono in corso le identificazioni dei responsabili.