Kvaratskhelia, l’intesa per il rinnovo è lontana: vuole 5 milioni più bonus fino al 2029 (Gazzetta)

Il Napoli non vorrebbe andare oltre ai 4,5 compresi bonus. Il Psg vorrebbe inserirsi proprio adesso e ha già offerto 60 milioni, troppo pochi per De Laurentiis

Le trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia procedono a rilento. Lo scrive la Gazzetta dello sport. C’è ancora distanza tra le richieste del giocatore e la proposta del Napoli.

Kvaratskhelia vuole 5 milioni più bonus fino al 2029

Scrive la Gazzetta:

Dopo i primi sondaggi, il Psg ha mandato la sua prima proposta ufficiale al Napoli per Khvicha Kvaratskhelia: 60 milioni di euro. Un’offerta che ovviamente non verrà neanche presa in considerazione dal presidente Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro vuole costruire attorno al talento georgiano il progetto futuro e lavora per provare a blindarlo. Ma le trattative per il rinnovo procedono a rilento, tanto che il Psg vorrebbe provare a inserirsi proprio adesso, per mettere tutti d’accordo. Kvaratskhelia vuole 5 milioni più bonus fino al 2029, con una clausola rescissoria valida dalla prossima estate. Il Napoli, invece, non vorrebbe andare oltre ai 4,5 (bonus inclusi): insomma, l’intesa è lontana.

Per Aurelio, Kvara vale quanto Osimhen, legato al club da una clausola rescissoria da 130 milioni. Tradotto: o il Psg è disposto ad alzare pesantemente la sua offerta oppure Khvicha resterà soltanto un desiderio inavvicinabile. Il Napoli, infatti, difficilmente prenderà in considerazione qualunque offerte inferiore ai 100 milioni. La nuova linea del club è di non tenere giocatori scontenti, questo significa dover trovare un accordo con Kvara prima del via del ritiro.

«C’è l’interesse e l’offerta del Psg, tutto dipende dal Napoli e da De Laurentiis»

Le voci su Kvaratskhelia si fanno insistenti. Tra il rinnovo e il corteggiamento del Psg, ci sono le parole del suo agente Mamuka Jugeli. Contattato dall’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, l’agente ha confermato che sono in corso le trattative con il Napoli per il rinnovo, ma ha anche confermato l’interesse del Psg. Per di più ha confermato che il Psg ha presentato un’offerta. Di seguito le parole di Jugeli.

“In una conversazione con LaGazzetta.ge , l’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli ha smentito questa informazione. «L’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelya non è vero. C’è l’interesse e l’offerta del PSG, tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente», ha detto Jugeli”.

ilnapolista © riproduzione riservata