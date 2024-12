L’offerta del Psg per Kvara è ghiotta: 100 milioni per il georgiano (CorSport)

Il Napoli non ha cambiato idea e vuole comunque rinnovargli il contratto. Per la Gazzetta l’offerta di Al-Khelaifi era di 60 milioni, rifiutati da De Laurentiis

Diverse informazioni tra Corriere dello Sport e Gazzetta. Il quotidiano di Zazzaroni scrive che al Napoli è pervenuta un’offerta da 100 milioni per Kvara. Il Napoli dal canto suo, nonostante l’offerta da capogiro, non ha cambiato idea e vuole ancora rinnovare il contratto del georgiano.

Per la Gazzetta dello Sport, invece, il Psg ha presentato un’offerta da 60 milioni. Troppo pochi perché De Laurentiis la prenda in considerazione.

Nonostante l’offerta da 100 milioni, il Napoli non ha cambiato idea si Kvara

Scrive il Corriere dello Sport:

Khvicha insomma non si tocca nelle idee dell’allenatore in pectore, che in questi giorni di trattative ha messo la permanenza del giocatore tra le sue priorità. L’offerta però è ghiotta, inutile girarci attorno: 100 milioni. Una cifra tonda che farebbe tentennare chiunque. Il Napoli non ha cambiato idea e vuole comunque rinnovargli il contratto: nelle scorse settimane ci sono state discussioni con il suo agente, Mamuka Jugeli, che non ha mai fatto drammi o alzato la voce. Sa che sarà il club a decidere i prossimi passi del suo assistito, che con un contratto ancora così lungo non può chiedere la luna, ma magari un rinnovo, un ritocco all’ingaggio verso l’alto e l’inserimento della clausola rescissoria, che ora inevitabilmente sarà superiore ai 100 milioni di euro offerti dal Paris Saint-Germain. È tutto nelle mani di DeLa, che tra il vendere e il rinnovare, ha anche un’altra opzione: lasciar stare. Ovvero, quello che ha sempre ripetuto: non c’è fretta, la scadenza è lontana. Kvara e il suo agente lo sanno, pure il Psg. L’offerta da 100 milioni non può far altro che salire, a patto che il Napoli sia disposto a trattare.

L’intesa per il rinnovo è lontana: vuole 5 milioni più bonus fino al 2029 (Gazzetta)

Le trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia procedono a rilento. Lo scrive la Gazzetta dello sport. C’è ancora distanza tra le richieste del giocatore e la proposta del Napoli.

Dopo i primi sondaggi, il Psg ha mandato la sua prima proposta ufficiale al Napoli per Khvicha Kvaratskhelia: 60 milioni di euro. Un’offerta che ovviamente non verrà neanche presa in considerazione dal presidente Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro vuole costruire attorno al talento georgiano il progetto futuro e lavora per provare a blindarlo. Ma le trattative per il rinnovo procedono a rilento, tanto che il Psg vorrebbe provare a inserirsi proprio adesso, per mettere tutti d’accordo. Kvaratskhelia vuole 5 milioni più bonus fino al 2029, con una clausola rescissoria valida dalla prossima estate. Il Napoli, invece, non vorrebbe andare oltre ai 4,5 (bonus inclusi): insomma, l’intesa è lontana.

