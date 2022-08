Mertens: «Io ancora sto imparando Kvaravaravish… Kvara? Kvara? Come si dice?» (VIDEO)

Il belga scherza sulla corretta pronuncia del cognome del nuovo acquisto del Napoli, intervistato da Pierluigi Pardo per SuperTele, su Dazn

Come tanti tifosi del Napoli, anche Dries Mertens non ha ancora imparato a pronunciare correttamente il cognome del nuovo acquisto del Napoli, Kvaratskhelia, chiamato dal club a sostituire Insigne, partito per il Toronto. Ieri, nell’intervista rilasciata dal belga a Dazn, ospite di Pierluigi Pardo a SuperTele da Istanbul, l’ex Napoli ci ha scherzato su. Tutto è partito dalla corretta pronuncia di De Ketelaere, nuovo innesto del Milan. Pardo ha chiesto a Dries come si pronuncia il cognome in Belgio, Mertens lo ha ripetuto correttamente, poi ha aggiunto:

«Io ancora sto imparando Kvaravaravish…Kvara? Kvara? Come si dice?».

Pardo sta al gioco.

«Ah Kvaraskhelia, pensavo fosse una cosa in turco».