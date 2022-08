Luca di Montezemolo: «La presidenza della Juve fu un errore, ma non potevo rifiutare»

Al CorSera: «Dopo l’avventura bellissima di Italia ’90 non ne potevo più del calcio, di stadi, partite, arbitri. E poi l’Avvocato si era infatuato di Maifredi»

Nella lunga intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, in cui parla anche diffusamente di Enzo Ferrari e dell’Avvocato Agnello, Luca di Montezemolo fa un cenno anche alla sua esperienza alla presidenza della Juventus. La definisce un errore.

«Fu un errore dire di sì. Dopo l’avventura bellissima di Italia ‘90, non ne potevo più del calcio, di stadi, partite, arbitri… Ma non potevo rifiutare. E poi l’Avvocato si era infatuato di Maifredi. Era il tempo del Milan di Sacchi, e lui in fondo aveva sempre amato il bel gioco: Sivori, Platini, Maradona, Baggio».