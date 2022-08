Leao, la Gazzetta fa i conti con la realtà: quando il Chelsea vuole un giocatore non c’è prezzo che tenga

L’affare ammonterebbe a 150 milioni complessivi, “una cifra monstre per tutti, ma non per il Chelsea. Né adesso né il prossimo anno”

Dopo il training autogeno di ieri, la Gazzetta inizia ad avere qualche cedimento, quantomeno a fare i conti con la realtà. Ora la possibilità che il Chelsea non strappi Leao al Milan inizia a diventare un pericolo concreto, anche in virtù della capacità di spesa dei Blues.

“La pazza idea è ancora lì, quella che il Chelsea si presenti dal Milan con 120 milioni di euro per portarsi a Londra Rafael Leao”.

I Blues finora hanno investito sul mercato oltre 210 milioni di euro, non hanno certo paura di spendere per rendere ancora più competitiva la squadra di Tuchel. Tra l’altro, il reparto di attacco “è piuttosto leggerino”: i 3 gol segnati nelle prime tre giornate di Premier sono stati firmati da Jorginho, un centrocampista, e Koulibaly, difensore. Insomma, Leao farebbe comodo al Chelsea ed è anche giovane. I soldi, poi, non sono un problema.

“Un affare da 150 milioni complessivi, insomma. Una cifra monstre per tutti, ma non per il Chelsea. Né adesso, né il prossimo anno, nel caso il Milan preferisse non separarsi da Leao anche per l’impossibilità di trovare il rimpiazzo giusto nell’ultima settimana di mercato Questo mercato lo dimostra: quando i Blues vogliono un giocatore, non c’è prezzo che tenga”.