L’Atalanta vende anche Malinovskyi (anche lui ha litigato con Gasperini)

L’Atalanta continua a vendere. Ora è il turno di Malinovskyi. Partirà, ancora non si sa dove andrà. Il Corriere Bergamo riferisce anche di una lite con Gasperini.

È confermato il diverbio con Gasperini — pur molto meno rilevante rispetto ad altri successi in passato, come per il Papu — che ha poi dato l’ok alla cessione, mentre i Percassi volevano valutare Malinovskyi almeno 20 milioni. Questo il motivo dello stop alle trattative con il Nottingham. Da capire poi se verrà convocato domani. La bilancia pende (non poco) verso il no, perché Malinovskyi sarebbe oramai fuori dal progetto. Però non ci sono ancora certezze. La sensazione è che una soluzione, alla fine, si troverà. Da capire se con uno scambio, se con prestiti, o in altra maniera.