L’Ajax non convoca Antony per il match con l’Utrecht (è la seconda volta di fila)

Il brasiliano vuole andare allo United, ma il Telegraf scrive che l’Ajax non vuole collaborare. Antony è la chiave per l’affare Ronaldo-Osimhen

L’Ajax non ha convocato Antony per il match di oggi contro l’Utrecht. Il brasiliano è la chiave dell’affare Ronaldo a Napoli. Se andrà allo United, come vuole ten Hag, difficilmente il club inglese farà un’offerta per Victor Osimhen e dunque non arriverà nemmeno l’ok di De Laurentiis per Cr7 in azzurro.

Antony ha implorato il club di lasciarlo andare allo United. Ora il suo allenatore, Schreuder, lo tiene fuori squadra, ma non è la prima volta: anche con lo Sparta Rotterdam Antony è stato escluso dalla formazione. Il Telegraf scrive che Antony vuole andare allo United ma che l’Ajax non vuole collaborare.

L’allenatore ha commentato la situazione del brasiliano:

«La situazione di Antony non è cambiata rispetto alla scorsa settimana. Ne discutiamo ogni giorno internamente, anche con il giocatore. Ma voglio concentrarmi sui giocatori che abbiamo qui. Per ora Antony non è importante».