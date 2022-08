Kvaratskhelia come Hamsik: ha deciso di vivere a Castel Volturno

CorSport e Gazzetta scrivono che il georgiano vuole concentrarsi sulla squadra e sugli allenamenti, arrivare presto alle sedute con i compagni.

Kvaratskhelia come Hamsik. Il georgiano del Napoli non prenderà casa in città, ma a Castel Volturno. Il Corriere dello Sport scrive:

“Non vivrà in città, sta cercando casa, ha scelto di stare a due passi dal centro sportivo (come Hamsik) per arrivare presto agli allenamenti ma senza rinunciare alla vita oltre il calcio”.

La Gazzetta sottolinea la serietà del ragazzo.

“Per ora, nonostante i 21 anni, il georgiano ha mostrato grande maturità e vuole concentrarsi sulla squadra e gli allenamenti. Per questo ha preso casa a Castel Volturno: posto tranquillo e vicino al centro sportivo”.