Gazzetta: Kvaratskhelia può diventare uno degli affari più importanti degli ultimi 20 anni

La Gazzetta dello Sport torna su Kvatarskhelia, che questa mattina definiva l’affare di calciomercato dell’anno. Stavolta è Alfredo Pedullà a scriverne. C’è l’elogio del lavoro di scouting del club e l’aumento del valore del calciatore, dopo sole due giornate di campionato.

“può diventare uno degli affari più importanti e convenienti degli ultimi 20 anni. Trattativa chiusa a marzo per poco più di 10 milioni, ingaggio leggermente superiore al milione a stagione più bonus e contratto fino al 2027. Prepariamoci al primo aggiornamento, presto (questione di mesi) l’ingaggio di Kvicha verrà come minimo raddoppiato per arrivare all’altezza di Raspadori (2,5 milioni). Questa operazione è la conferma che il lavoro di scouting ancora funziona, che si può agire in anticipo per evitare l’irruzione della concorrenza. I 10 milioni abbondanti per il cartellino si sono come minimo triplicati o quadruplicati, il resto lo vedremo più avanti”.