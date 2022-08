Insigne: «Napoli mi manca, qui a Toronto mi sono già organizzato per vedere le partite»

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Gr1 di Rai Radio 1. Nell’ultima partita di Mls ha segnato il suo primo gol con la maglia del Toronto (dalla sua mattonella ha tirato forte sul primo palo, niente tiro a giro).

«Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò per seguire il Napoli da vicino. Non vedo l’ora che inizi il campionato italiano, sono un tifosissimo del Napoli e già ho organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni, spero che vincano il campionato».