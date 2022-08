A Toronto è un altro Insigne: niente tiro a giro, fa gol con una mazzata sul primo palo (VIDEO)

L’aria del Canada gli sta facendo bene ogni giorno di più. Stanotte ha contribuito alla vittoria 4-3 sul Toronto con una gemma che è un inedito

Il Canada sta facendo benissimo, non bene, a Lorenzo Insigne che stanotte ha contribuito alla vittoria per 4-3 del suo Toronto in casa del Nashville. Insigne ha segnato la rete del 4-2 dopo che il suo 2-2 è stato assegnato un rigore ai canadesi ma dopo l’errore dell’altra volta dal dischetto è andato Bernardeschi che ha segnato.

A questo punto, però, è accaduto un evento che è impossibile spiegare se non ci attentiamo soltanto alle conoscenze terrene. Insigne riceva palla sulla sua mattonella, avanza, si prepara al tiro ma ATTENZIONE Lorenzo abiura: niente tiro a giro. Accade quel che a Napoli abbiamo sperato per un decennio che accadesse: mazzata di collo sul primo palo. Gol.

Non possiamo che ribadire la bontà della sua decisione che ieri sul Napolista sia pure con sfumature diverse abbiamo rimarcato in due articoli:

