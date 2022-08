Il Napoli ufficializza la cessione di Petagna al Monza: prestito con obbligo di riscatto

La nota sul sito ufficiale del club. Petagna ha sostenuto le visite mediche questa mattina. Per sostituirlo, gli azzurri sono vicini a Giovanni Simeone

Il Napoli ha comunicato – tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale – di aver ceduto in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna al Monza.

📌 Andrea Petagna ceduto al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto 👇https://t.co/w9vGTUKp2c — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 12, 2022

L’ufficialità arriva a conferma di una trattativa molto lunga, che un paio di giorni fa era entrata nella fase più calda e che ieri ha trovato conclusione positiva. Petagna ha svolto le visite mediche questa mattina in Lombardia. Per sostituirlo, il Napoli sta trattando dall’Hellas l’acquisto di Giovanni Simeone, che dovrebbe arrivare più o meno alle stesse cifre e con la stessa formula, quella del prestito. Nel caso del Cholito, secondo gli ultimi rumors, arriverà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo solo al verificarsi di determinate condizioni.