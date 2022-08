Il Guardian: il Napoli del prodigio georgiano Kvaratskhelia è una trasferta difficile in Champions

Nel gruppo A passeranno Liverpool e Napoli. Tutte le inglesi avranno vita facile, nei rispettivi gironi. Il gruppo del Barcellona (e dell’Inter) è il più “glamour”

Per il Guardian, che commenta i gruppi di Champions League venuti fuori dal sorteggio di ieri a Istanbul e fa un pronostico del risultato della fase a gironi, le squadre inglesi passeranno tutte.

Nel gruppo A, nello specifico, quello del Napoli, saranno il Liverpool e il Napoli a passare, per il Guardian, che della squadra di Spalletti scrive:

“Il Napoli, sostenuto dal prodigio georgiano Khvicha Kvaratskhelia, rappresenta sempre una trasferta difficile”.

Il gruppo C è quello più “glamour”, con 14 titoli tra le squadra che ne fanno parte, oltre che un utile test per il Barcellona.

“Dopo anni di stagnazione, il Barça è forse pronto a competere di nuovo con l’élite, avendo portato Robert Lewandowski, Raphina, Franck Kessié, Andreas Christensen e Jules Koundé in una spesa francamente inspiegabile e molto rischiosa”.

Si chiuderà in questo ordine, per il quotidiano inglese: 1. Bayern; 2 Barcellona; 3 Inter e 4 Plzen. Il Milan invece è dato per favorito, naturalmente dopo il Chelsea, nel gruppo E.

Anche la Juve ce la farà, con il Psg, davanti a Benfica e Maccabi Haifa, nel gruppo H.