Gazzetta: Ndombele, il problema del peso e quella corsa per far pace con Mourinho

La Gazzetta, con Salvatore Malfitano, dedica una pagina Ndombele che il Napoli ha preso in prestito dal Tottenham. Si sofferma su due aspetti: il rapporto con Mourinho e il problema del peso.

Mourinho.

All’inizio le fratture sembravano incolmabili. «È un talento grandioso, ma deve fare molto meglio e non posso continuare a dargli opportunità perché la squadra è più importante» disse Mou poco prima del lockdown. Un mese dopo si presentò sotto casa di Ndombele e lo portò a correre nel parco: sgambata che costò anche una multa per aver infranto le norme anti-Covid. Un lungo percorso, fino alla pace e agli elogi: «È un grande esempio, ha capito perché non giocava e per lui la porta sarà sempre aperta».