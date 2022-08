Gazzetta: Milik alla Juve porterebbe 3 milioni nelle casse del Napoli

Sulla rivendita del polacco vige ancora la clausola pattuita tra De Laurentiis e il Marsiglia per complicarne il ritorno in Italia: 30% senza limitazioni

Se Milik dovesse andare alla Juve, come sembra probabile, il Napoli incasserebbe 3 milioni in virtù della clausola che De Laurentiis pretese al momento della cessione del polacco al Marsiglia, per complicarne il ritorno in Italia. La Gazzetta ricorda l’accaduto.

“A gennaio 2021 è il Marsiglia a farsi avanti, ma De Laurentiis teme comunque un eventuale trasferimento alla Juve. Così propone di inserire una clausola che impedisca il ritorno in Italia entro un determinato periodo di tempo. Il polacco si oppone e per il buon esito dell’operazione, l’OM si rende disponibile a concedere una percentuale sulla futura rivendita, il 30%, ma senza limitazioni. Nel 2021 Se Morata non fosse rimasto, l’anno scorso, Milik sarebbe tornato sicuramente d’attualità. Adesso che non c’è più e che la Juve continua a cercare un’alternativa di spessore a Vlahovic, ecco che il trasferimento potrebbe finalmente compiersi. Col Marsiglia c’è già un accordo di massima, 10 milioni tra prestito e riscatto, di cui tre finirebbero nelle casse del Napoli”.