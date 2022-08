Di Marzio: la Juve ha scelto Milik, si lavora all’intesa con il calciatore

La Juventus ha fatto le sue valutazioni ed ha deciso di puntare su Milik. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive che il club bianconero ha scelto e che adesso, forte dell’accordo verbale con il Marsiglia, punterà a cercare un’intesa con il giocatore ex Napoli.

Arek Milik è il prescelto della Juventus. Dopo le valutazioni di giornata, la dirigenza bianconera ha deciso di virare sull’attaccante del Marsiglia. Dopo le difficoltà per arrivare a Memphis Depay, in uscita dal Barcellona, la Juventus ha deciso di virare su Arek Milik. Il club bianconero ha già raggiunto un accordo verbale con il Marsiglia, sulla base di un prestito oneroso a due milioni e diritto di riscatto fissato ad otto. Dopo aver raggiunto l’accordo con il club francese, si procederà per arrivare all’intesa anche con gli agenti dell’attaccante polacco sull’ingaggio”.