Gazzetta: il Napoli rifiuta Ronaldo gratis e spesato, creerebbe problemi nelle gerarchie

Vicenda Ronaldo, oggi la Gazzetta scrive che il Napoli avrebbe rifiutato Ronaldo in prestito del tutto gratuito, senza dover sborsare nemmeno un euro.

Anche ieri compariva la suggestione di uno sbarco in prestito della stella di Funchal a prescindere dall’uscita del centravanti nigeriano di Spalletti. Un’ipotesi mai realmente presa in considerazione. Nonostante il Manchester United sia disposto a sobbarcarsi l’onere dello stipendio di 29 milioni di euro netti, resta la responsabilità tecnica di fare spazio ad un numero uno, da sempre abituato ad essere considerato un titolare. E a stagione già iniziata non è semplice cambiare in corsa certe gerarchie.