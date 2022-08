Gazzetta: attorno al Napoli è tornata la serenità, i meriti vanno dati a De Laurentiis

Il presidente ha saputo ricostruire una squadra competitiva e ha teso una mano ai tifosi, che da tempo chiedevano ‘allenamenti’ a porte aperte

Per l’amichevole tra Napoli e Juve Stabia il Maradona è tornato a riempirsi. Il merito è di De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport: sia per la campagna acquisti che per aver teso una mano ai tifosi con l’ingresso gratuito allo stadio per la partita di presentazione dei nuovi arrivati.

“Poco meno di un anno fa, con la squadra in testa alla classifica (Spalletti ne vinse 8 consecutive in avvio), il Napoli si sognava di avere 35mila persone al Maradona che tifassero. E invece eccoli tutti sugli spalti, festanti e pronti a entusiasmarsi a ogni accenno di numero per gli ultimi arrivati. Sì, è vero, gli ingressi erano gratuiti, ma neanche un mese fa contestazioni e critiche feroci verso la società non lasciavano presagire nulla di buono”. “Insomma, è tornata la serenità intorno al Napoli e i meriti stavolta vanno dati a De Laurentiis che oltre a ricostruire una squadra competitiva ha teso la mano alla gente, che da tempo chiedeva questi allenamenti ‘a porte aperte’ per sentire più vicina la squadra”.