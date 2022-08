Napoli-Juve Stabia 3-0, buona la prima dei nuovi acquisti. Bel gol di Ndombele

L’amichevole al Maradona è stata un’ottima passerella per i nuovi arrivati. Segnano anche Ambrosino e Zerbin

Al Maradona, Napoli-Juve Stabia finisce 2-0. Una piacevole passerella per i nuovi acquisti del club di De Laurentiis, tra i quali è spiccato senza dubbio Ndombele, autore del primo gol per la formazione di Spalletti, al 57′, con un bel tiro di potenza. Al 46′ entrano anche Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Al 75′ Spalletti ha lasciato il campo ai Primavera (Marfella, Iaccarino, Ambrosino, Spavone, D’Avino, Obaretin, Zedadka, Russo e Marchisano), salutati da un caloroso applauso del pubblico presente allo stadio. Proprio uno di loro, Giuseppe Ambrosino, è stato l’autore del raddoppio. L’attaccante classe 2002 ha sfruttato un errore del centrocampista avversario che ha sbagliato il passaggio in fase di impostazione ed ha insaccato in rete. Il terzo gol del Napoli è invece una bella rete di Alessio Zerbin, all’81.

Bene anche Sirigu, poco impegnato ma attento sul tentativo da centrocampo di Pandolfi: al 43′ il portiere, che in quel momento era fuori porta, riesce a tornare in posizione e a mandare il pallone in corner.