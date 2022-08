Damascelli: la Juve e la Roma non hanno la qualità e la forza per puntare allo scudetto

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta il pari dello Stadium tra Roma e Juventus: è una conferma del fatto che nessuna delle due squadre ha le caratteristiche per puntare allo scudetto.

“Il noioso pareggio di Torino non chiarisce gli equivoci, non risolve i dubbi di Allegri e Mourinho o, forse, conferma come Juventus e Roma non abbiano le qualità e la forza per puntare al titolo. La Juventus non ha cambiato abitudini, quelle cattive. Ha giocato un’ora contro una piccola e inesistente Roma e poi nell’ultima mezzora ha tirato indietro la squadra mentre Vlahovic chiedeva ai suoi di avanzare e non concedere spazio ai romanisti compassati. La partita, scialba, ha ribadito i limiti di entrambe le formazioni, l’alibi delle assenze, comunque importanti, regge poco”.